Молодые кубинцы поддерживают расширение инностранных инвестиций в страну

Гавана, , 09:26 — REGNUM Одно из ключевых изменений, внесенных в проект новой кубинской Конституции — признание частной собственности и иностранных инвестиций, — оказалось в центре народных дебатов, сообщает агентство Prensa Latina 16 августа. Журналисты агентства побеседовали с коммерческим специалистом в сфере гостиничного бизнеса, представителем молодого поколения Ариэлем Вальдесом.

По его оценке, Куба срочно нуждается в расширении инвестиционных возможностей для улучшения экономики, ее развития и роста. Вальдес считает крайне важным разрешить различные формы инвестиций, особенно в сфере туризма. В вопросе о том, как следует избегать концентрации богатства в частных руках, он считает, что прежде всего богатство нужно уметь создавать. Вальдес добавляет, что текст новой Конституции является первым шагом к упорядочению многих аспектов современного общества, которые необходимо регулировать и обновлять.

Народные дебаты по содержанию нового законодательства проходят с 13 августа по 15 ноября. После этого текст вернется на доработку в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о принятии новой Конституции состоится 24 февраля 2019 года. Проект Конституции предполагает введение должностей президента и премьер-министра Кубы, а также разрешает однополые браки.

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