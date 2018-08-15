Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР

Москва, , 07:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ответной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского господства выразил готовность лично встретиться с ним в самое ближайшее время, сообщает государственное Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами», — цитирует издание текст телеграммы.

Отмечается, что российский лидер намерен обсудить с Ким Чен Ыном актуальные вопросы двусторонних отношений, а также важные региональные вопросы. Путин выразил уверенность, что Россия, КНДР и Южная Корея смогут развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, в поздравительной телеграмме Владимиру Путину Ким Чен Ын отметил, что традиция совместной борьбы двух стран против общего врага со времен войны с Японией является «крепким корнем корейско-российских отношений дружбы».

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