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Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР

Политика

Для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, а также важных региональных вопросов

Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Москва, 15 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в ответной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского господства выразил готовность лично встретиться с ним в самое ближайшее время, сообщает государственное Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами», — цитирует издание текст телеграммы.

Отмечается, что российский лидер намерен обсудить с Ким Чен Ыном актуальные вопросы двусторонних отношений, а также важные региональные вопросы. Путин выразил уверенность, что Россия, КНДР и Южная Корея смогут развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, в поздравительной телеграмме Владимиру Путину Ким Чен Ын отметил, что традиция совместной борьбы двух стран против общего врага со времен войны с Японией является «крепким корнем корейско-российских отношений дружбы».

Читайте подробнее: Лидер КНДР поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи

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Внешняя политика России
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