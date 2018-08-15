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Лидер КНДР поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи

Политика

Лидер КНДР пожелал российскому президенту успехов в построении «могучей России»

Лидер КНДР поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи
Советские войска освобождают Корею. 1945

Пхеньян, 15 августа 2018, 05:08 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлениями по случаю 73-летней годовщины освобождения Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В телеграмме Ким Чен Ын отметил, что сложившаяся традиция совместной борьбы России и КНДР против совместного врага со времен войны с Японией является «крепким корнем корейско-российских отношений дружбы».

Также, по мнению северокорейского лидера, эта традиция способствует развитию отношений между странами. Напоследок лидер КНДР пожелал российскому президенту успехов в построении «могучей России».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Москва готова выступить гарантом безопасности для КНДР и содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия готова способствовать денуклеаризации Корейского полуострова

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Внешняя политика России
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