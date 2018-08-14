РФ поддержит независимость Республики Сербской, сообщают белградские СМИ

Белград, , 13:16 — REGNUM Российские власти готовы поддержать Республику Сербскую (в составе Боснии и Герцеговины) в её стремлении к получению независимости, сообщают «Вечерние новости».

По информации белградского издания, Москва по неофициальным каналам уже уведомила Баня-Луку, что со всей серьёзностью рассматривает заявление президента Республики Сербской Милорада Додика о том, что если Косово получит членство в ООН, республика также намерена пойти по пути обретения независимости.

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 16−17 сентября должен посетить Сараево и Баня-Луку, планирует лично донести до Милорада Додика позицию российской стороны по данному вопросу.

Как ожидается, тема Республики Сербской будет также на повестке переговоров в ходе визита в Россию президента Сербии Александра Вучича, который запланирован на 15 сентября.

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Напомним, ранее в августе Милорад Додик заявил в интервью, что проблема Косово и Метохии не должна решаться отдельно от проблемы Республики Сербской, и указал на двойные стандарты, которые применяет Запад в этом отношении. В случае если окончательное соглашение между Белградом и Приштиной будет предусматривать получение Косово членства ООН и других международных организаций, Республика Сербская также будет добиваться своего вступления в эти структуры, заявил Додик.

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