В президиуме Боснии и Герцеговины готовы признать независимость Косово

Сараево, , 21:10 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович считает, что Сараево должно признать односторонне провозглашённую независимость сербского края Косово и Метохия. С таким заявлением он выступил 13 ноября в интервью Deutsche Welle.

«Что касается моего мнения, Косово необходимо признать. Наши коллеги будут возмущены, но все наши попытки сделать это пока только создавали проблемы внутри БиГ, но не помогли Косово», — сказал Изетбегович.

На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что независимость Косово однажды будет признана Боснией и Герцеговиной, Изетбегович ответил: «Я надеюсь, что да».

Член президиума БиГ также ответил на вопрос о том, как он стал бы действовать, «если бы Республика Сербская пошла по пути Каталонии». «Я буду делать то, что будут делать и все патриоты в нашей стране — защищать то, за что мы боролись в 1992—1995 годах, защищать Дейтонское соглашение», — сказав Изетбегович, при этом выразив надежду, что это удастся осуществить «политическим, а не военным путём».

Вместе с тем Изетбегович высказал мнение, что отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины не произойдёт, поскольку это «противоречит интересам балканских стран, в том числе и Сербии».

Напомним, президиум Боснии и Герцеговины, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства. Помимо Бакира Изетбеговича, представляющего боснийских мусульман, в состав органа также входят серб Младен Иванич и хорват Драган Чович.

Решения в президиуме принимаются большинством голосов, но при этом каждый из его членов обладает правом вето. Признание Косово официальным Сараево, таким образом, видится маловероятным до тех пор, пока Республика Сербская остаётся представленной в высшем органе власти БиГ.

Тем не менее, заявление Изетбеговича вызвало большой резонанс, как в самой Боснии и Герцеговине, так и в Сербии.

Так, президент Сербии Александр Вучич заявил, что интервью члена президиума БиГ «осложняет ситуацию в регионе» и будет иметь далеко идущие последствия. «Речь идёт о самом серьёзном заявлении, какое только может быть для Сербии сегодня», — сказал Вучич, добавив, что если бы он сам заявил о необходимости признания независимости Республики Сербской, то «закончил бы в Гааге».

«Это интервью многое меняет ‑ и не только тем фактом, что он (Изетбегович — ИА REGNUM ) надеется на признание Косово: как выясняется, территориальная целостность БиГ может быть обеспечена военным путём, а с другой стороны, Сербия, очевидно, должна преподнести часть своей территории с кофе и рахат-лукумом», — отметил Вучич.

По словам президента Сербии, в Белграде «серьёзно проанализируют» ситуацию и попытаются найти наилучшее решение с осознанием того факта, что республика не будет иметь поддержки со стороны международного сообщества.

В свою очередь, глава канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что если Сараево отказывается от принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств, то речь должна идти не только о Сербии. «Нельзя применять один подход к Сербии, а к остальным странам, включая свою, другие», — подчеркнул он.

Тем временем представитель Республики Сербской в президиуме Боснии и Герцеговины Младен Иванович, комментируя слова Изетбеговича, заявил, что Косово не будет признано БиГ, и заверил, что «в наличии есть все инструменты для того, чтобы пресечь возможную попытку сделать это».

«Причина, почему такие заявления делаются сейчас — другой вопрос. Очевидно, что целью является сознательное ухудшение отношений между Сербией и БиГ. Изетбегович не уважает территориальную целостность Сербии, о ожидает, что Сербия будет уважать территориальную целостность БиГ, — отметил Иванович. — Это очень плохой шаг, который создаст ещё большую напряжённость. Похоже, что политика Сараево может работать только тогда, когда отношения с Белградом отрицательные».

Председательствующий в настоящее время в президиуме БиГ Дранан Чович, в свою очередь, назвал заявление Изетбеговича неуместным, отметив, что Сараево будет следить за официальной позицией Белграда по Косово. «Я уверен в мудром подходе к ведению политики в Сербии, и такие заявления, как это, нам не нужны», — сказал он.

Чович подчеркнул, что Боснии и Герцеговине нужны хорошие отношения с Сербией, Хорватией, Черногорией. Он также сообщил, что в ближайшей перспективе должен состояться официальный визит в Сербию членов президиума БиГ, и выразил надежду, что к тому моменту президиум согласует все вопросы и отправится в Белград с единой позицией.