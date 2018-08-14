По Бразилии идет пеший марш в поддержку экс-президента Лулы да Силвы

Бразилиа, , 10:49 — REGNUM В Бразилии проходит многодневный марш в поддержку экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает телеканал TeleSur.

Три колонны вышли из городов Формоза, Лузиания и Энженьу-дас-Лажес. 15 августа они должны встретится в столице Бразилиа. В марше «Свободу Луле», организованном движением безземельных крестьян, принимают участие 5 тыс. человек.

К маршу присоединился лауреат Нобелевской премии, известный аргентинский писатель и архитектор Адольфо Перес Эскивель.

«Мы требуем освобождения Лулы, чтобы он был представлен на выборах. Бразильский народ должен выбирать, какая партия должна править. Это фундаментально», — сказал Эскивель прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа начнется регистрация кандидатов в президенты. Партия трудящихся Бразилии выдвинула Лулу своим кандидатом, однако он отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. Тем не менее, Лула остается фаворитов в предвыборных опросах.

Читайте также: Экс-президент Чили: «Я верю, что Лула да Силва — честный человек»

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министр образования Бразилии может стать заменой кандидатуре Лулы