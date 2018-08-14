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По Бразилии идет пеший марш в поддержку экс-президента Лулы да Силвы

Политика

К демонстрации, приуроченной к регистрации кандидатов в президенты, присоединился лауреат Нобелевской премии Адольфо Перес Эскивель

Бразилиа, 14 августа 2018, 10:49 — REGNUM  В Бразилии проходит многодневный марш в поддержку экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает телеканал TeleSur.

Три колонны вышли из городов Формоза, Лузиания и Энженьу-дас-Лажес. 15 августа они должны встретится в столице Бразилиа. В марше «Свободу Луле», организованном движением безземельных крестьян, принимают участие 5 тыс. человек.

К маршу присоединился лауреат Нобелевской премии, известный аргентинский писатель и архитектор Адольфо Перес Эскивель.

«Мы требуем освобождения Лулы, чтобы он был представлен на выборах. Бразильский народ должен выбирать, какая партия должна править. Это фундаментально», — сказал Эскивель прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа начнется регистрация кандидатов в президенты. Партия трудящихся Бразилии выдвинула Лулу своим кандидатом, однако он отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. Тем не менее, Лула остается фаворитов в предвыборных опросах.

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Арест экс-президента Бразилии Лулы
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