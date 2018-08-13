Доренко прокомментировал новую версию убийства Листьева

Москва, , 16:10 — REGNUM Бизнесмен Борис Березовский, которого назвали возможным заказчиком убийства журналиста Владислава Листьева, не имел мотивов совершать преступление. Об этом сообщил главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, комментируя версию одного из ведущих программы «Взгляд» Дмитрия Захарова по поводу убийства гендиректора ОРТ.

«Он (Березовский) мог его (Листьева) просто снять, — сказал Доренко. — Если Листьев сказал бы: «Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам…», то Березовский сказал бы: «ну хорошо, просто на работу завтра не приходи».

Напомним, ранее бывший коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров выразил мнение, что убийство журналиста в Москве мог заказать бизнесмен Борис Березовский.

По его словам, упущенные доходы от рекламы могли стать причиной преступления.

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