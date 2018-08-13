Экс-ведущий «Взгляда» опроверг версию убийства Листьева из-за рекламы

Москва, , 02:51 — REGNUM Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский раскритиковал версию о причастности Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева и предположение о том, что телеведущего убили из-за запрета на рекламу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Березовском действительно подозревали заказчика расправы над Листьевым, однако каких-либо следственных действий, подтверждающих это, нет, отметил Политковский. На беглого человека списать такие вещи проще всего, добавил журналист и подчеркнул, что не верит в вину Березовского.

Решение о моратории на рекламу принимал не Листьев, а совет директоров. Убийство журналиста в таком случае равносильно стрельбе по телевизору, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 1995 года журналист и телеведущий Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.

Бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров ранее заявил, что заказчиком убийства мог быть предприниматель Борис Березовский, лишившийся огромного дохода из-за ввода Листьевым моратория на рекламу.

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