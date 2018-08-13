В США не поддержали призыв КНДР объявить об окончании Корейской войны

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Соединенные Штаты Америки не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны, сообщает 13 августа Yonhap со ссылкой на американского посла в Южной Корее Гарри Харриса.

По его словам, несмотря на улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, обсуждать эту проблему «преждевременно».

Дипломат отметил, что главной целью США в настоящее время является достижение денуклеаризации Корейского полуострова.

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Напомним, Корейская война 1950−1953 годов была первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны. В конфликте с обеих сторон принимали участие вооруженные силы Китая, СССР, США, а также Северной и Южной Корей.

Ранее председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что для продолжения процесса денуклеаризации полуострова КНДР выступила с призывом подписать документ, который свидетельствует об окончании Корейской войны.

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