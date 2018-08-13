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Третий саммит лидеров Корейского полуострова пройдет в Пхеньяне

Политика

Встреча состоится в конце сентября 2018 года

Третий саммит лидеров Корейского полуострова пройдет в Пхеньяне
Bjørn Christian Tørrissen
Пхеньян

Пхеньян, 13 августа 2018, 08:55 — REGNUM  Власти КНДР и Южной Кореи согласились провести третий саммит лидеров двух стран в Пхеньяне, сообщает 13 августа Associated Press.

Представители двух стран подтвердили также тот факт, что встреча состоится в конце сентября 2018 года.

Напомним, противостояние между КНДР и Южной Кореей продолжается с Корейской войны 1950−1953 годов. С начала 2018 года стороны предприняли усилия по прекращению конфликта, что привело к двум саммитам лидеров двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит между лидерами Корейского полуострова может пройти в Пхеньяне

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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