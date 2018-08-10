Американские СМИ назвали посредника арестованной гражданки РФ Марии Бутиной

Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Посредником арестованной в США гражданки России Марии Бутиной при передаче ей финансирования от миллиардера Константина Николаева выступал «близкий к Кремлю» специалист по связям с общественностью Игорь Писарский, утверждает американское агентство The Daily Beast.

Издание ссылается на осведомленные источники в окружении Марии Бутиной, которые отмечают, что Игорь Писарский действовал так, словно он «распределяет гранты».

Сам Писарский, являющийся главой совета директоров пиар-агентства «Р.И.М. Porter Novelli», подтвердил РБК, что «неоднократно пересекался» с Бутиной в период её пребывания на посту руководителя общественной организации «Право на оружие». Однако, по его словам, контакты прекратились несколько лет назад после её отъезда на учебу в Соединённые Штаты.

Публикацию в американском издании Писарский охарактеризовал как «перечень фамилий, надёрганных в произвольном порядке», и отметил, что не видит смысла комментировать подобные вещи. «Никакого отношения к правилам проверки фактов и добросовестным журналистским материалам эта статья не имеет», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM , Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в середине июля, а затем помещена под арест. Российская гражданка обвиняется в ведении деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в министерстве юстиции США.

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