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Арестованную в США Бутину пытаются заставить признать свою вину — Захарова

Политика

«На россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление»

Арестованную в США Бутину пытаются заставить признать свою вину — Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 9 августа 2018, 16:11 — REGNUM  На гражданку России Марию Бутину, которая подозревается в США в работе иностранным агентом, постоянно оказывается неприкрытое давление. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«На россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые при этом не затрагивают других заключённых», — заявила Захарова.

В МИДе считают, что все эти шаги представляют собой не что иное, как попытку «просто-напросто заставить Бутину признать свою вину».

«Все обвинения против нашей гражданки носят явно надуманный характер. Очевидна политическая подоплёка всего дела, которое пытаются сфабриковать и выстроить вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях», — подчеркнула Захарова.

Мария Бутина была арестована 15 июля в США по обвинению в деятельности в качестве «агентства российского правительства». По совокупности предъявленных обвинений гражданке РФ грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее защита Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения о закрытии доступа к материалам по делу.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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