Террористы в Сирии арестовали командиров, начавших переговоры с Дамаском

Идлиб, Сирия, , 14:38 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали более 50 полевых командиров вооружённой оппозиции, вступивших в контакты с командованием армии Сирии для соглашения о перемирии, передаёт 10 августа газета Al Akhbar.

По информации издания, террористы также установили комендантский час в 17 подконтрольных им населённых пунктах на юго-востоке провинции Идлиб в опасении того, что местные жители могут начать восстание и призвать на помощь правительственные силы.

Напомним, что под контролем террористических банд в настоящее время находится около 60% территории провинции Идлиб, расположенной у границы Турции. В начале августа в Идлибе командиры 14 формирований вооружённой оппозиции объявили о формировании коалиции «Фронт национального освобождения», объединившей около 50 тысяч боевиков.

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