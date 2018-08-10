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Террористы в Сирии арестовали командиров, начавших переговоры с Дамаском

Политика

В общей сложности задержаны более 50 командующих боевиков

Идлиб, Сирия, 10 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали более 50 полевых командиров вооружённой оппозиции, вступивших в контакты с командованием армии Сирии для соглашения о перемирии, передаёт 10 августа газета Al Akhbar.

По информации издания, террористы также установили комендантский час в 17 подконтрольных им населённых пунктах на юго-востоке провинции Идлиб в опасении того, что местные жители могут начать восстание и призвать на помощь правительственные силы.

Напомним, что под контролем террористических банд в настоящее время находится около 60% территории провинции Идлиб, расположенной у границы Турции. В начале августа в Идлибе командиры 14 формирований вооружённой оппозиции объявили о формировании коалиции «Фронт национального освобождения», объединившей около 50 тысяч боевиков.

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