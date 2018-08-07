Минобороны: Боевики из зоны «Идлиб» обстреливают жилые кварталы по ночам

Дамаск, , 22:40 — REGNUM Российский Центр по примирению сторон в Сирии вновь зафиксировал обстрелы деревень в провинции Латакия и нескольких районов Алеппо со стороны боевиков, накопившихся в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 7 августа начальник Центра Алексей Цыганков.

По его информации, за прошедшие сутки боевики дважды обстреляли деревню Сафсара, трижды Мамухию, а также не менее трех раз обстреляли два района города Алеппо.

«Особо отмечу, что боевики осуществляют неизбирательные обстрелы жилых кварталов преимущественно в ночное время, что чревато большими жертвами среди населения», — сказал Алексей Цыганков.

Начальник российского Центра отметил, что только по счастливой случайности удалось избежать жертв среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Центр по примирению ежедневно фиксирует провокации со стороны непримиримых боевиков, скопившихся в зоне деэскалации «Идлиб».

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