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Путин направил приветствие участникам форума «Машук-2018»

Политика

Российский лидер пожелал участникам плодотворного и взаимополезного общения со сверстниками

Москва, 10 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Приветственное обращение участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что ваши ежегодные встречи, объединяющие деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие Северного Кавказа, реализацию его серьёзного потенциала, стали доброй традицией», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, сегодня, 10 августа, в Пятигорске состоялось открытие форума «Машук-2018», чьи мероприятия в 2018 году посвящены Году добровольца в России. Форум продлится по 17 августа.

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