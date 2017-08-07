«Машук-2017» на Ставрополье открылся танцевальным флешмобом

Пятигорск, Ставропольский край, , 16:57 — REGNUM Северокавказский молодёжный форум «Машук-2017» стартовал в Пятигорске (Ставропольский край) 6 августа. Как сообщают «Аргументы и факты», на открытии форума присутствовали полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, главы регионов, известные общественные деятели.

Во время экскурсии по лагерю гости ознакомились с работой форума и его обновлёнными площадками. В этом году «Машук» проводится в восьмой раз. Он объединяет более 2 тысяч участников из 63 регионов России и 8 стран мира.

Как прозвучало на церемонии, форум стал рекордным по числу поданных заявок на участие — их поступило 5,2 тысячи. Форум в этом году посвящен российскому Году экологии. Пожелания всем, кого он объединил, Олег Белавенцев, Владимир Владимиров и другие участники церемонии открытия написали на «листьях» символического Дерева мудрости.

Кульминационной точкой события стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие все участники форума. Завершилась программа первого дня концертом популярной российской группы «Градусы».