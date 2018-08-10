У арестованной в США за шпионаж Марии Бутиной обострился артрит

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Российским дипломатам удалось добиться улучшения условий содержания в тюрьме в Вашингтоне арестованной по подозрению в шпионаже гражданки РФ Марии Бутиной. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в США в Fаcebook.

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Арестованную в США Бутину пытаются заставить признать свою вину — Захарова

«Ей разрешили ходить в спортзал, её ежедневный рацион улучшился. Она наконец-то попала к стоматологу, который назначил ей лечение», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты, которые посетили Бутину 9 августа, добавили, что состояние здоровья заключённой ухудшилось. Из-за постоянно низкой температуры в камере у неё обострился хронический артрит. Также ей запрещено гулять на свежем воздухе.

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Бутина рассказала, что получает письма от неравнодушных граждан. Также справиться со стрессом ей помогают разговоры с родственниками, с которыми она контактирует по телефону. В дипмисии отметили, что продолжат навещать Марию Бутину и будут добиваться соблюдения её законных прав и интересов.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Её обвинили в шпионаже. Утверждается, что она работала агентом иностранного правительства в США без соответствующей регистрации при министерстве юстиции. При этом следствие потребовало оставить задержанную под стражей, опасаясь побега Бутиной.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на гражданку России Марию Бутину постоянно оказывается неприкрытое давление: постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые при этом не затрагивают других заключённых. В дипломатическом ведомстве считают, что все эти шаги направлены на то, чтобы заставить Бутину признать свою вину, так как все обвинения носят «явно надуманный характер».

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