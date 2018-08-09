В Киргизии суд продлил срок ареста экс-премьер-министра Сатыбалдиева

Бишкек, , 10:30 — REGNUM Первомайский районный суд города Бишкек в ходе состоявшегося накануне, 8 августа, заседания рассмотрел вопрос о продлении срока ареста бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

В ходе заседания судья Мирлан Термечиков поддержал ходатайство представителей госкомитета нацбезопасности и увеличил срок содержания экс-главы кабинета министров под стражей до 13 октября 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что спецслужбы Киргизии арестовали бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова, а также ряд бывших высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров энергетической отрасли в рамках уголовного дела, связанного с модернизацией Бишкекской ТЭЦ. Им предъявлено обвинение в коррупции.

Отметим также, что госкомитет нацбезопасности Киргизии наложил арест на имущество как самого Жанторо Сатыбалдиева, так и его ближайших родственников — супруги Канышай Смадияровой и сыновей Исламбека, Жанторо и Жоомарта.

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