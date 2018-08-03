В Киргизии арестовали имущество экс-премьера и экс-министра энергетики

Бишкек, , 12:13 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии наложил арест на имущество бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, его супруги Канышай Смадияровой и сыновей Исламбека, Жанторо и Жоомарта в рамках расследования уголовного дела по обвинению в коррупции, пишет «Tazabek».

Среди арестованной собственности оказались: два жилых дома в Бишкеке и Оше, квартиру и гараж в городе Бишкек, 9 земельных участков в селе Фрунзе Чуйской области, магазин в городе Ош, 10 легковых и 4 грузовых автомобиля, производственное помещение в Бишкеке.

Также киргизстанские спецслужбы в рамках аналогичного уголовного дела наложили арест на имущество бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, его супруги Раушан Артыкбаевой и сына Айдара, сообщает «Kaktus.media».

Под арест попали: многоквартирный дом и жилой дом в столице Киргизии, земельный участок в Аламедунском районе, 4 нежилых помещения и магазин в Бишкеке, грузовая машина и 6 легковых автомобилей, а также доли в трех общественных фондах, одной киргизско-казахской и четырех местных компаниях.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли две крупных аварии. Из-за этого в самые холодные дни зимы бишкекчане остались без центрального отопления.

Впоследствии госкомитет нацбезопасности и генеральная прокуратура возбудили уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также коррупции при реализации проекта по модернизации столичной теплоэлектроцентрали.

После этого были арестованы бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров топ-менеджеров энергетической отрасли республики.