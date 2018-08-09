Выборы без выбора: Алтайский край в ожидании нового губернатора

Барнаул, , 10:02 — REGNUM Губернаторские выборы в Алтайском крае могут стать едва ли не самыми скучными и прогнозируемыми в Сибири. Есть ставленник президента, красноярский чиновник Виктор Томенко, назначенный врио главы региона в конце мая 2018 года, и есть трое неприличных «спойлеров»: депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Семёнов (ЛДПР) и Людмила Суслова («Справедливая Россия»), а также — Андрей Крылов (Алтайское отделение Всероссийской политической партии Партия роста).

«Будет один основной кандидат — Томенко и остальные. В такой конструкции избрание пройдёт без сучка и задоринки. И, что главное, в глазах населения это будет естественно и легитимно», — об этом сказал алтайский политолог Константин Лукин сразу после назначения врио.

Так оно и вышло: надежды на второй тур и «тёмную лошадку» угасли после «самозачистки» оппозиции.

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В конце мая 2018 года неожиданная отставка Александра Карлина, правившего регионом более 12 лет, спутала карты: при наличии хронического дефицита «настоящих буйных» подготовить за лето достойную программу и кандидата для одних оказалось непосильной задачей. Ну а, к примеру, алтайские коммунисты, несмотря на большие протестные настроения, к вящему разочарованию своих сторонников и вовсе не стали выставлять своего кандидата, пояснив своё решение идеологическими причинами и неконкурентностью выборов.

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К тому же на состав кандидатов повлиял пресловутый «муниципальный фильтр» (необходимо было собрать 534 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и/или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований), пройти который могли только те, кто дружен с представителями «Единой России» — парламентским большинством.

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Поэтому интригой выборов без выбора может стать только процент «оптимизированной явки»: общественники заявляют о том, что в бюджетные учреждения рассылаются письма с требованием о составлении списков сторонников Томенко.

Впрочем, даже это, скорее всего, будет интересно только политтехнологам и другим заинтересованным лицам. К примеру, таким, как губернатор соседней Республики Алтай Александр Бердников, пообещавший Виктору Томенко, что тот наберёт 120% голосов, «а если не наберёт, то мы ему поможем».

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Даже известный алтайский общественник Константин Емешин на днях признался, что впервые за многие годы его «не волнует, что Москва прислала нам очередного начальника».

Ну а, к примеру, некоторые аграрии готовы и вовсе проигнорировать выборы: им так никто и не помог подняться с колен после прошлогоднего обрушения цен на внутреннем зерновом рынке. В текущем аграрном сезоне ситуация усугубилась неблагоприятными погодными условиями, но режим ЧС из-за переувлажнения почвы был введён несвоевременно, а отменён тогда, когда в регионе есть необходимость в режиме ЧС по засухе.

Несколько сот миллионов рублей крестьяне потеряли из-за повышения цен на ГСМ. Но даже выделенные краю правительством свыше 300 миллионов не покроют полностью расходов на взлетевшую цену дизтоплива.

Плюс ко всему вызывает вопросы и низкая цена нового урожая: если в других регионах цена на пшеницу пошла в рост (от 10 тыс. рублей за тонну и выше), то в Алтайском крае за третий класс пообещали заплатить не более 7−7,5 тысячи рублей.

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Напомним, в соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, правом на выдвижение кандидата обладают только избирательные объединения — политические партии, имеющие в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, а также их региональные отделения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Избирательной комиссией Алтайского края принято решение об изготовлении 1 867 900 избирательных бюллетеней для голосования. На выборы без выбора регион потратит 350 миллионов рублей.

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