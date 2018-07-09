Новый алтайский кандидат на губернаторское кресло уже успел «поголодать»

Барнаул, , 09:02 — REGNUM Четвёртым зарегистрировавшимся кандидатом в борьбе за кресло губернатора Алтайского края стал кандидат от партии «Яблоко» Виктор Рау. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, для большего привлечения внимания к собственной персоне «яблочник» совместил подачу документов с объявлением голодовки у здания регионального правительства.

Вот как описывает новоявленный кандидат её причину на своей странице в социальных сетях:

«Я неделю ждал встречи с врио губернатора по поводу резолюции митинга «О снижении цен на ГСМ» и для обсуждения сложившейся ситуации в крае. Так и не дождавшись, после сегодняшней регистрации меня, как кандидата в губернаторы, решил выразить свой протест путём проведения пикета с объявлением голодовки».

Из дальнейшего описания следует, что свою акцию Виктор Рау начал 6 июля в 16:00 по местному времени. Спустя два с половиной часа он съездил в банк для открытия специального кандидатского счёта, а примерно в 19:30 вернулся, чтобы продолжить пикет в автомобиле с ночевкой. Уже спустя 1,5 часа, раздав интервью, Виктор Рау заявил, что к нему спустился один из руководителей Алтайского края, «с которым удалось конструктивно, серьёзно поговорить». Эта акция с голодовкой протяжённостью в пять часов уже стала предметом насмешек в комментариях и блогах алтайских политтехнологов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернаторские выборы в Алтайском крае пройдут 9 сентября 2018 года в связи со скоропостижной добровольной отставкой Александра Карлина. В конце мая указом российского президента врио главы региона назначен чиновник из Красноярского края Виктор Томенко. Он беспартийный, но согласился на предложение местных единороссов пойти на выборы через праймериз. За месяц своей работы в качестве врио он провёл множество встреч с представителями самых разных сфер экономики, культуры и социальной сферы.

Кроме Виктора Томенко и Виктора Рау документы в избирком сдали ещё двое: руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании Владимир Семёнов и кандидат от «Партии Роста» Андрей Крылов. Публичная активность последнего пока никак не проявляется, а вот избирательная кампания ЛДПР может оказаться довольно любопытной. За основу предвыборного слогана взяты инициалы Владимира Семёнова: «Время выбирать своих».

Заметим, что после регистрации всем кандидатам предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр — в свою поддержку каждому предстоит собрать 534 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) глав городов и районов края, избранных посредством прямых выборов.

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