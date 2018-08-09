Алтайские фермеры говорят прямо: «Нас грабят»

Москва, , 05:23 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия уже оказали влияние на рынок зерна. Чем именно объясним скачок экспорта и каковы вероятные последствия, обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Одна из причин увеличения объема вывоза за рубеж состоит в том, что в ряде российских регионов уборка началась на несколько недель раньше, чем обычно; свою роль играют также рост цен на мировом рынке и ослабление рубля. В подобных условиях имеется вероятность, что наиболее востребованный и качественный фермерский продукт продолжит стремиться на вывоз, в то же время создавая напряжённость на внутреннем зерновом рынке. В европейской части России цены на пшеницу уже выросли — в среднем на 300 рублей (до 9500 руб. за тонну 4 класса), в то время как алтайским фермерам закупщики советуют не ждать более 7500 руб. за тонну 3 класса.

По мнению алтайского фермера Владимира Жданова, заранее называть цены на еще не скошенную пшеницу — это спекуляция:

«Куда смотрит ФАС, другие надзоре органы? Почему власти не занимаются государственным регулированием рынка? Мы уже давно и прямым текстом говорим: «нас грабят». Но ничего ровным счётом не происходит. Нам дали подачку в виде погектарной субсидии: у меня 150 рублей на гектар получилось. Еще пообещали компенсировать рост цен на солярку. Но что такое 5 миллиардов на всю Россию? Это же смех, а не поддержка».

Читайте статью «По-прежнему в пролёте»: кто заработает на взлетевшей цене зерновых? и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».