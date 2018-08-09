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El País: Запуск испанской ракеты в небе над Эстонией — ошибка пилота

Политика

Испанские военные полагают, что ракета могла быть уничтожена в воздухе

El País: Запуск испанской ракеты в небе над Эстонией — ошибка пилота
Causa83
Ракета AIM-120 AMRAAM

Мадрид, 9 августа 2018, 07:56 — REGNUM  Причиной ошибочного запуска ракеты истребителем испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 могла стать человеческая ошибка, пишет газета El País 9 августа.

Источники в военных кругах указывают на ошибку человека, так как проблема программного обеспечения не была выявлена. К счастью, пилот не указал цель для ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух», иначе это могло бы закончиться плачевно для его коллег, пилотировавших еще один Eurofighter и два Mirage 2000. Также они не исключают, что снаряд мог быть уничтожен в воздухе.

Поиски ракеты и расследование продолжаются, испанские летчики отстранены от участия в патрулировании воздушного пространства Прибалтики. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент случился 7 августа в небе над Эстонией.

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