Власти США увеличили награду за информацию о лидерах «Аль-Каиды»*

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки объявили о повышении до $10 млн в качестве награды за информацию, которая поможет найти двух лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что речь идет о Саифе аль-Адле и Абдулле Ахмеде Абдулле, которые были признаны в США виновными в подготовке терактов в американских посольствах в столице Кении Найроби и на тот момент столицы Танзании Дар-эс-Саламе в 1998 году. Ранее вознаграждение составляло $5 млн за каждого боевика.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Барака Обамы выделила грант в размере $200 тыс. одному из филиалов террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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