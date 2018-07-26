Четверг, 26 Июля 2018 года
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Администрацию Обамы обвинили в выделении гранта «Аль-Каиде»*

Политика

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Администрацию Обамы обвинили в выделении гранта «Аль-Каиде»*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Обама. Террор

Вашингтон, 26 июля 2018, 07:53 — REGNUM  Администрация бывшего президента США Барака Обамы выделила грант в $200 тыс. одному из филиалов террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает BNL NEWS на странице в соцсети Twitter.

«Администрация президента Обамы одобрила грант… одному из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что минфин США признал это спонсированием террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Обамы так и не отозвала грант.

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