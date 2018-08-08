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Хайко Маас: «По-прежнему считаем отказ от ядерной сделки ошибкой»

Политика

Министр иностранных дел Германии предупреждает о возможной эскалации нестабильности на Ближнем Востоке

Берлин, 8 августа 2018, 10:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обеспокоен введением санкций против Ирана со стороны США. Об этом он рассказал журналистам издания Passauer Neue Presse.

«Эскалация была бы крайне опасной, — сказал министр. — Мы по-прежнему считаем ошибкой отказ от ядерной сделки с Ираном».

По словам Мааса, хаос в Иране еще более усугубит ситуацию в и без того беспокойном регионе. Изоляция Ирана приведет к укреплению радикалов и фундаменталистов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа вновь вступили в силу американские санкции против Ирана. Европейские страны — участницы ядерной сделки выступили с осуждением инициативы властей США.

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Ядерная программа Ирана
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