Хайко Маас: «По-прежнему считаем отказ от ядерной сделки ошибкой»

Берлин, , 10:22 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обеспокоен введением санкций против Ирана со стороны США. Об этом он рассказал журналистам издания Passauer Neue Presse.

«Эскалация была бы крайне опасной, — сказал министр. — Мы по-прежнему считаем ошибкой отказ от ядерной сделки с Ираном».

По словам Мааса, хаос в Иране еще более усугубит ситуацию в и без того беспокойном регионе. Изоляция Ирана приведет к укреплению радикалов и фундаменталистов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа вновь вступили в силу американские санкции против Ирана. Европейские страны — участницы ядерной сделки выступили с осуждением инициативы властей США.

Читайте также: Советник Болтон: США будут наращивать санкции против Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Санкции против Ирана направлены на мир во всем мире