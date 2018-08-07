Премьер-министр Литвы выступил против вмешательства в работу «Яндекс-Такси»

Вильнюс, , 12:02 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, ранее призвавший граждан не пользоваться услугами «Яндекс.Такси», выступил против прямого политического вмешательства властей страны в работу сервиса.

«Мы не должны говорить о возможности прямого политического вмешиваться в приход бизнеса, в особенности когда речь идёт о компании, зарегистрированной в одной из стран Европейского союза», — сказал Сквернялис 7 августа в эфире радиостанции LRT.

По его словам, в ситуации с «Яндекс.Такси» должно учитываться как национальное законодательство, так и соответствующие правовые акты ЕС. При этом подчеркнул, что деятельность компании не имеет стратегического значения для республики, и потому для её выхода на литовский рынок не требовалось проверок со стороны спецслужб.

Вместе с тем, премьер-министр Литвы вновь выразил мнение, что гражданам страны следует внимательно отнестись к сохранности своих личных данных и лишний раз оценить необходимость обращения к услугам сервиса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее центр кибернетической безопасности Литвы рекомендовал жителям республики не пользоваться «Яндекс.Такси», который заработал в Вильнюсе с 26 июля. По мнению литовских властей, деятельность сервиса может представлять угрозу национальной безопасности, поскольку компания передаёт данные на российские IP-адреса. Отметим, что ранее в этом году «Яндекс.Такси» начал работать в столицах Латвии и Эстонии.

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