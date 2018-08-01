Yandex. Такси: Мы не шпионы в Литве

Вильнюс, , 09:05 — REGNUM Сервис Yandex. Такси опровергает заявления в Литве, что приложение запрашивает избыточный доступ к мобильным устройствам при установки приложения, что в Литве трактуют едва ли не как попытку массового «шпионажа», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа. В редакцию поступил письменный комментарий компании.

«Приложение Яндекс. Такси действительно запрашивает доступ к внутренним сервисам телефона. Например, доступ к GPS нужен, чтобы правильно определять местоположение пользователя, который заказывает машину. А доступ к микрофону — чтобы адрес места назначения можно было надиктовать голосом. Такой же доступ к функциям телефона запрашивает и любое другое мобильное приложение, чтобы корректно выполнять свою задачу. Напомним также, что доступ к приватной информации жестко контролируется разработчиками мобильных платформ Android и iOS, и она не может быть передана третьим лицам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований», — говорится в поступившем в ИА REGNUM комментарии.

Также представители сервиса опровергают, что приложение работает в Литве как франшиза, которая не имеет прямого отношения к оригинальной Яндекс.Такси.

«Сервисом Яндекс. Такси в Литве управляет компания Yandex. Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. Обработку и хранение данных Yandex. Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам», — говорится в комментарии.

Отметим, что скандал вокруг Яндекс. Такси в Литве начался с записи в социальной сети Facebook литовского блогера Андрюса Тапинаса, который 27 июля написал:

«Один день, когда поработали на Кремль. Вчера в нашем общетрудовом пространстве AltSpace (офисный центр в Вильнюсе — прим. ИА REGNUM ) начали работать новые арендаторы. Наши поинтересовались, кто такие, чем занимаются. Ответили — эстонский стартап, есть приложение, будем конкурировать на местном рынке такси. Сегодня выяснилось, что не полностью эстонский, и не полностью стартап, а Yandex Taxi. Так что позвали и показали — вот литовская скатерть, вот дорожка. И все всё поняли. (…) Так что проведена дезинфекция нашего рабочего места и освободилось несколько свободных помещений в нашем замечательном комплексе», — написал Тапинас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис. Само предприятие начало работать в Вильнюсе 26 июля. В компании поясняют, что не располагают собственным автопарком, а 300 автомобилей, которые начали работать в Вильнюсе принадлежат компаниям-партнёрам.

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