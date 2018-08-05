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Глава МИД Австрии соболезнует в связи с авиакатастрофой в Швейцарии

Политика

Винтомоторный самолет Junkers Ju-52 времён Второй мировой войны потерпел крушение в швейцарских Альпах 4 августа

Вена, 5 августа 2018, 19:59 — REGNUM  Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила соболезнования близким и друзьям погибших в результате крушения самолета на территории Швейцарии. Об этом она написала на странице в соцсети Twitter.

«Печальные новости из Швейцарии, — отметила Кнайсль. — Мои соболезнования близким и друзьям жертв, погибших при крушении самолёта в Альпах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, винтомоторный самолет Junkers Ju-52 времён Второй мировой войны потерпел крушение в швейцарских Альпах 4 августа. В результате инцидента погибли 20 человек.

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Авиапроисшествия
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