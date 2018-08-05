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В швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времён войны

Происшествия

Самолёт использовался местным авиаклубом для прогулочных полётов

В швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времён войны
Алексей Саврасов. Вид в Швейцарских Альпах (Гора Малый Рухен). 1862 (фрагмент)

Берн, 5 августа 2018, 14:36 — REGNUM  В Швейцарских Альпах разбился винтомоторный самолет Junkers Ju-52 времён Второй мировой войны. Об этом сегодня, 5 августа сообщает Süddeutsche Zeitung.

Известно, что самолёт врезался в гору на высоте более 2,5 км над уровнем моря. Сколько именно человек находилось в самолете пока не известно. По имеющимся данным, данный самолет может вместить 17 пассажиров, двух пилотов и одного члена экипажа.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. Ведется поиского-спасательная операция.

Уточняется, что этот Ju-52 принадлежал авиаклубу и выполнял прогулочные полеты. До этого он эксплуатировался швейцарскими ВВС в начале 1980-х годов.

Самолеты этой модели выпускались в Германии с 1932 по 1945 годы. Всего было выпущено почти 5 тыс. данных машин.

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Авиапроисшествия
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