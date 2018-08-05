Воскресенье, 5 Августа 2018 года
09:34:48 МСК

Осуждённый за коррупцию Лулу да Силва выдвинут в президенты Бразилии

Политика

На съезде ПТБ зачитали письмо самого экс-президента, который заявил, что не виновен ни в каких преступлениях

Осуждённый за коррупцию Лулу да Силва выдвинут в президенты Бразилии
thierry ehrmann
Портрет Лулу да Силва на стене

Бразилиа, 5 августа 2018, 08:33 — REGNUM  Бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего срок за коррупцию, выдвинули кандидатом в президенты страны. Данное решение поддержали члены партии трудящихся Бразилии (ПТБ), съезд политической организации транслировался в Facebook.

По словам председателя ПТБ Глейзи Хоффман, кандидатура Лулу да Силвы 15 августа будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента Бразилии. Также на съезде ПТБ зачитали письмо самого экс-президента, который заявил, что не виновен ни в каких преступлениях и предложил своим политическим соперникам победить его в условиях честного голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа левого правительства Бразилии включает в себя восемь глав и направлена на преодоление экономических и социальных проблем, возникших в годы работы президента Мишеля Темера — в первую очередь, инфляции, безработицы и роста крайней нищеты.

Читайте также: Партия трудящихся Бразилии опубликовала свой правительственный план

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест экс-президента Бразилии Лулы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить