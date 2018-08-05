Осуждённый за коррупцию Лулу да Силва выдвинут в президенты Бразилии

Бразилиа, , 08:33 — REGNUM Бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего срок за коррупцию, выдвинули кандидатом в президенты страны. Данное решение поддержали члены партии трудящихся Бразилии (ПТБ), съезд политической организации транслировался в Facebook.

По словам председателя ПТБ Глейзи Хоффман, кандидатура Лулу да Силвы 15 августа будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента Бразилии. Также на съезде ПТБ зачитали письмо самого экс-президента, который заявил, что не виновен ни в каких преступлениях и предложил своим политическим соперникам победить его в условиях честного голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа левого правительства Бразилии включает в себя восемь глав и направлена на преодоление экономических и социальных проблем, возникших в годы работы президента Мишеля Темера — в первую очередь, инфляции, безработицы и роста крайней нищеты.

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