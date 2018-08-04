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Помпео: США и Турция являются «ценными партнерами»

Политика

3 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях саммита АСЕАН заявил, что Вашингтон и Анкара намерены «тесно сотрудничать»

Помпео: США и Турция являются «ценными партнерами»
Иллюстрация: Tr.usembassy.gov
Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган

Сингапур, 4 августа 2018, 17:38 — REGNUM  Вашингтон намерен продолжить сотрудничество с Турцией, которая является партнером США по НАТО. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил госсекретарь США Майк Помпео в кулуарах конференции глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре.

По его словам, США и Турция по-прежнему являются «ценными партнерами», несмотря на возникшую напряженность в двусторонних отношениях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях саммита АСЕАН заявил, что Вашингтон и Анкара намерены тесно сотрудничать для урегулирования спорных вопросов между сторонами.

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Турция и США
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