Глава МИД Турции: Анкара готова к тесному сотрудничеству с США

Анкара, , 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон и Анкара согласились тесно сотрудничать для урегулирования спорных вопросов между сторонами, сообщает 3 августа Al Arabia.

Данное заявление было сделано по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях саммита АСЕАН, проходящего в Сингапуре. Чавушоглу добавил, что встреча была конструктивной.

Напомним, переговорам дипломатов предшествовал инцидент, обостривший отношения между странами. США наложили санкции на двух министров турецкого правительства в ответ на судебный процесс над американским священником в Турции.

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