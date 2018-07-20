Экс-президенту Бразилии запретили записывать предвыборные видеоролики

Куритиба, Бразилия, , 07:58 — REGNUM Судьи наложили запрет на съемку видеороликов и участие в интервью для бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявил сам политик в послании, опубликованном 19 июля ежедневной газетой Folha de Sao Paulo.

«На прошлой неделе судья Каролина Леббош решила, что я не могу давать интервью и записывать видео в качестве кандидата от Партии трудящихся, самой большой в этой стране, которая велит мне побороться за президентство, — написал Лула. — Кажется, им недостаточно удерживать меня: они хотят заставить меня замолчать».

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный за пассивную коррупцию экс-президент Лула (2003−2010) намерен зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Бразилии в августе. Согласно различным опросам, заключенный в тюрьме политик является фаворитом населения среди вероятных кандидатов.

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