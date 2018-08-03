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Лидеру оппозиции Конго отказали во въезде в страну

Политика

«Они отрицают права конголезцев на настоящие выборы. Я буду бороться!»

Киншаса, 3 августа 2018, 21:45 — REGNUM  Лидеру оппозиции Конго Моисе Катумби отказано во въезде на родину, 3 августа передает агентство Reuters.

«Режим запретил мне приземлиться, и закрыли границу. Какое я совершил преступление? Я хочу попасть в свою страну и выставить свою кандидатуру. Пытаясь заблокировать меня, они отрицают права конголезцев на настоящие выборы. Я буду бороться!» — заявил Катумби в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президентом Конго уже три года сверх срока остаётся Жозеф Кабила — выборы в африканской стране должны были состояться ещё в 2015 году, однако всё время откладывались из-за беспорядков и проблем с составлением списка избирателей.

В настоящий момент проведение президентских выборов в Конго назначено на декабрь 2018 года.

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