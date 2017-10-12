Выборов в Конго опять не будет долго

Киншаса, , 00:53 — REGNUM Президентские выборы в Конго в очередной раз отложены — решение о переносе выборов еще на один год, до 2019 года, приняла избирательная комиссия Конго, передает Associated Press.

По словам председателя избирательной комиссии Корнейла Нангаа, проведение выборов в ранее установленные сроки невозможно из-за беспорядков в центральных регионах страны.

Дело в том, что в Конго до сих пор должным образом не проведена регистрация избирателей, и провести ее невозможно в условиях беспорядков. Кроме того, после проведения регистрации избирателей избиркому понадобится 504 дня для подготовки к самим выборам.

Таким образом, согласно подсчетам избиркома, выборы в Конго не состоятся как минимум до 2019 года.

Сообщается, что оппозиция Конго уже встретила заявление избирательной комиссии с негодованием и готовится к массовым акциям протеста.

«Для нас совершенно ясно, что то, что (избирательная комиссия) говорит, это всего лишь план президента Кабилы, который хочет остаться у власти», — прокомментировал заявление избиркома представитель объединенной оппозиции Конго Кристоф Лутундула.

Напомним, президент Конго Жозеф Кабила должен был покинуть свой пост еще в 2015 году, однако пока остается на своем посту «до проведения выборов». При этом дата выборов все время откладывается.

В 2016 году отказ от проведения выборов уже привел в Конго к массовым беспорядкам, в результате которых оппозиция все-таки добилась своего: президент Кабила пошел на переговоры, пообещал не баллотироваться на очередной срок и провести выборы в 2018 году.

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