Вице-премьеры Италии опровергли отмену антирасистского закона

Рим, , 16:51 — REGNUM Контракт правительства Италии не предполагает отмены «закона Манчино», и правительство не считает этот вопрос приоритетным, а потому дискуссию на эту тему нужно закончить так же быстро, как она была начата, написал на своей странице в Facebook в пятницу, 3 августа, вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Ранее с предложением отменить «закон Манчино» выступил министр по делам семьи Лоренцо Фонтана. Принятый в 1993 году закон запрещает проявления расовой, этнической, религиозной ненависти и считает эти проявления отягчающим обстоятельством при совершении других нарушений.

Читайте также: В Италии могут отменить антирасистский закон

Фонтана отметил, что нормами этого закона пользуются исключительно глобалисты, которые по любому поводу начинают обвинять итальянское общество в расизме, чтобы поселить в нем чувство вины и заставить отказаться от своей идентичности. Оппоненты министра заявили, что он расписывается в своей поддержке нацизма и фашизма.

Еще один вице-премьер правительства Италии, Маттео Сальвини, выступил с заявлением, почти аналогичным заявлению Ди Майо: отмена «закона Манчино» — лишь идея Фонтаны, у правительства нет планов эту идею реализовывать, приоритеты правительства — рабочие места, налоги и безопасность.