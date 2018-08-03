В Италии могут отменить антирасистский закон

Рим, , 14:52 — REGNUM Итальянский министр по делам семьи Лоренцо Фонтана в пятницу, 3 августа, на своей странице в Facebook предложил отменить так называемый «закон Манчино». Инициатива мгновенно вызвала шквал критики со стороны оппонентов действующей власти.

Принятый в 1993 году закон запрещает проявления расовой, этнической, религиозной ненависти. Подобные проявления, согласно закону, также становятся отягчающим обстоятельством для других преступлений.

Оппоненты министра из Демократической партии и ведущих СМИ немедленно заявили, что правительство расписывается в своей поддержке нацизма и фашизма.

В своей записи в Facebook Фонтана объяснил свою логику так: все последние годы глобалисты через ведущие СМИ по любому поводу выдвигают обвинения в «расизме», причем распространяют их сразу на все общество, а цель их состоит в том, чтобы итальянцы пропитались чувством вины и стали воздерживаться от каких-либо высказываний.

Итальянцы продолжают самостоятельно мыслить и принимать решения, помнят свою идентичность и свою историю, и это не устраивает глобалистов, потому что такой народ нельзя подчинить, написал Фонтана.

Глобалисты используют «закон Манчино» как легальное прикрытие для того, чтобы выдавать свой антиитальянский расизм за борьбу с фашизмом, поэтому закон следует отменить, добавил министр.