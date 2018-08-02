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В Германии арестован террорист из Шри-Ланки

Политика

Арестованный в Дюссельдорфе 36-летний выходец из Шри-Ланки причастен к массовым убийствам военнопленных

Берлин, 2 августа 2018, 18:49 — REGNUM  Власти Германии арестовали выходца из Шри-Ланки, подозреваемого в причастности к военным преступлениям во время гражданской войны в этой стране, 2 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, арестованный в Дюссельдорфе 36-летний выходец из Шри-Ланки Сиватеебан Б. обвиняется на родине в принадлежности к группировке «Тигры Тамил-Илама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и причастен к массовым убийствам военнопленных.

Гражданская война на Шри-Ланке закончилась в 2009 году победой правительственных войск над тамильскими повстанцами. «Тигры Тамил-Илама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлись самой организованной и жестокой группировкой тамильских повстанцев.

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