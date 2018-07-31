Вторник, 31 Июля 2018 года
22:10:37 МСК

Полиция Египта уничтожила ячейку исламистов в Каире

Политика

Пятеро боевиков убиты, ещё пятеро арестованы

Каир, 31 июля 2018, 22:04 — REGNUM  Полиция Египта уничтожила пятерых исламистов и арестовала ещё пятерых в ходе спецоперации в районе Эль-Обур в Каире, 31 июля передает агентство Associated Press.

Согласно сообщению полиции, убитые и арестованные боевики принадлежали к радикальной группировке, отколовшейся от террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в 2013 году военные Египта свергли ставленника «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммеда Мурси и объявили исламистскую группировку, пришедшую к власти в стране в результате так называемой «арабской весны», вне закона.

Читайте также: В Египте началась широкомасштабная операция против террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить