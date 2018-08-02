Главы МИД России и Лаоса обсудили перспективы развития отношений двух стран

Сингапур, , 15:16 — REGNUM Перспективы развития отношения России и Лаоса стали основной темой для обсуждения на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Лаоса Салэмсаем Коммаситом. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, переговоры состоялись сегодня, 2 августа, в Сингапуре «на полях» министерских мероприятий по линии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Также стороны коснулись взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

«Сергей Лавров выразил признательность лаосскому коллеге за эффективное выполнение Вьентьяном в 2015—2018 гг. функций координатора диалогового партнерства Россия — АСЕАН», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, в Сингапуре проходит заседание глав МИД АСЕАН, а также министерские совещания Россия — АСЕАН, Япония — АСЕАН, Китай — АСЕАН. Добавим, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже провёл встречи со своими коллегами из Ирана, Южной Кореи, Камбоджи, Филиппин и КНР.

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