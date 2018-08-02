Лавров намерен обсудить с главой МИД Ирана ядерную сделку

Сингапур, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает обсудить будущее ядерной сделки со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом Лавров заявил в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре.

Российский министр отметил, что в последнее время контакты с Ираном стали интенсивнее. Так, встреча с Зарифом состоялась в июле в Вене.

Хотелось бы обсудить двусторонние отношения Москвы и Тегерана, ядерную сделку и Каспийский саммит, который состоится в августе, пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава МИД России Сергей лавров прибыл в Сингапур на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках саммита запланированы его встречи с министрами иностранных дел Сингапура, Китая, Южной Кореи, Филиппин и других стран, однако переговоров с госсекретарем США Майком Помпео не будет.

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