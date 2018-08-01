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Полиция отчиталась о жертвах беспорядков в Зимбабве

Политика

При подавлении беспорядков в Хараре погибли трое человек

Полиция отчиталась о жертвах беспорядков в Зимбабве
Зимбабве

Хараре, 1 августа 2018, 22:10 — REGNUM  Согласно официальному сообщению полиции Зимбабве, жертвами беспорядков в Хараре стали трое человек, 1 августа передает агентство Reuters.

Улицы столицы Зимбабве продолжают патрулироваться войсками, привлеченными полицией для установления «мира и спокойствия» до объявления окончательного результата выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа на улицах Хараре вспыхнули массовые беспорядки — сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы пытались взять штурмом ЦИК Зимбабве, «затянувший» с публикацией результата президентских выборов.

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Государственный переворот в Зимбабве
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