Полиция отчиталась о жертвах беспорядков в Зимбабве

Хараре, , 22:10 — REGNUM Согласно официальному сообщению полиции Зимбабве, жертвами беспорядков в Хараре стали трое человек, 1 августа передает агентство Reuters.

Улицы столицы Зимбабве продолжают патрулироваться войсками, привлеченными полицией для установления «мира и спокойствия» до объявления окончательного результата выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа на улицах Хараре вспыхнули массовые беспорядки — сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы пытались взять штурмом ЦИК Зимбабве, «затянувший» с публикацией результата президентских выборов.

Читайте также: Правительство Зимбабве: Военные установили «мир и спокойствие» в Хараре