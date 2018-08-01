Правительство Зимбабве: Военные установили «мир и спокойствие» в Хараре

Хараре, , 20:56 — REGNUM Министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби сообщил журналистам, что военные установили «мир и спокойствие» на улицах Хараре, 1 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению министра, военные были привлечены полицией к обеспечению порядка, после того как полицейские не смогли справиться с насилием. Они продолжат патрулировать столицу Зимбабве ещё несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа военные Зимбабве подавили массовые беспорядки на улицах Хараре. Протест был организован сторонниками оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы, заявившего о своей победе на президентских выборах 30 июля.

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