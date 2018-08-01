Ответ Лаврову? 17 августа Никол Пашинян проведет митинг

Ереван, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 100 дней своего вступления в должность 17 августа проведет митинг на площади Республики в Ереване.

Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook отметил: «Думаю, что надо серьезно поговорить о том, что произошло в Республике Армения за последние 100 дней и что произойдет дальше, какие шаги предприняло правительства для обеспечения скачкообразного роста в Армении и конкретно какими шагами мы собираемся обеспечить развитие в ближайшее время, какие есть возможности и вызовы, и как нам надо справиться с этими вызовами и использовать эти возможности. И вообще, поговорим о сегодняшней, вчерашней и завтрашней Армении».

По его словам, участие каждого очень важно «для того, чтобы заложить прочный фундамент развития и дать старт практическому развитию Армении».

Некоторые сторонники Пашиняна однако считают, что проведение митинга — своеобразный ответ на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который 31 июля заявил, что события последних дней в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. За последние дни мы несколько раз доводили наши озабоченности до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути», — заявил Лавров.

Бывший пресс-секретарь первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Карпис Пашоян пишет: «Митинг 17 августа после заявления главы МИД России Лаврова должен расцениваться как демонстрация силы с логикой военного парада. Большая масса людей снова докажет, что они доверяют и поддерживают кабинет Никола Пашиняна, сигнализируя всему миру, что суверенитет и независимость Республики сильно защищены и застрахованы».

Директор информационный программ Общественного телевидения Армения Ваагн Тевосян считает, что «17 августа не митинг Никола Пашинян. Тем более не митинг новых властей Армении: Даже не митинг народа. 17 августа митинг суверенитета Армении. Я так думаю».

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