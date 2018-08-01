Лавров решил предупредить Пашиняна

Редакция ИА REGNUM, , 11:28 — REGNUM

Из Армении приходят громкие новости. Арестован второй президент страны Роберт Кочарян. Начато уголовное преследование генерального секретаря ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова. Один московский эксперт в этой связи написал: «Это то же самое, если в Норвегии арестуют Столтенберга — генсека НАТО, представляет ли кто-нибудь такое и американскую реакцию на это?» Проходят волны антироссийской информационной кампании, органы и инструменты которой у всех на виду. Всё чаще — противоречия в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе своего первого зарубежного визита в Россию, на переговорах с президентом Владимиром Путиным он заявлял, что не намерен проводить ревизию внешней политики страны, что «нет никаких сомнений в том, что армяно-российские отношения будут крепче, более союзническими и братскими», что «считает нецелесообразным для Армении какие-то резкие геополитические сдвиги», что «никогда не говорил о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ».

При этом у всех перед глазами — уникальные по духу союзничества, товарищества, политической терпимости действия России в военно-техническом сотрудничестве с Арменией в рамках ОДКБ. Прошли буквально считаные дни после переворота в Ереване, к власти пришли совершенно новые люди, которые вряд ли даже познакомились с полнотой важнейшей и секретной военной информации, что в любых условиях стало бы причиной естественной задержки сотрудничества по простым бюрократическим, профессиональным причинам. Но Россия пошла на политическое решение ни на секунду не задерживать военное сотрудничество с новыми властями Армении, определяемое в высшей степени льготными, едва ли не бесплатными правилами ОДКБ и двусторонними отношениями с Россией. Как оценила это товарищество новая Армения? Очень «благодарно»: не отзывая своего представителя в ОДКБ, предъявила ему обвинения, то есть предъявила обвинения той ОДКБ, которая не прекращает укреплять оборону Армении! Известный и, кстати, очень либеральный русский политик в этой ситуации публично спрашивал власть с парламентской трибуны: «Что это — глупость или измена?» Трудно сказать, что в этой ситуации страшнее.

В интервью RFI Никол Пашинян заявил, что «революция в Армении продолжается» и «если бы я единолично решал, как поступать дальше, я бы поставил народ перед разочарованием». Но если все решает народ, то как устроено это решение, если партия Пашиняна не имеет в парламенте большинства? Это значит, что все по-прежнему решает не народ в целом, а улица, угроза улицы, действия от имени анонимной улицы. И что законный протест народа против несправедливости стал объектом манипуляции. Квалифицированные, профессиональные, точные, продуманные, ответственные действия власти в такой ситуации крайне затруднены. Ясно, что анонимная улица не отдаст таким «врачам» своих единственных детей на непрофессиональное лечение. Но уже отдала свою единственную и общую — безопасность, оборону, физическое военное выживание народа и государства. Это ясно показала ситуация с ОДКБ. Дело не в Хачатурове лично, дело в презрении к тому, кто на деле, в ежедневной практике помогает тебе крепить оборону.

Именно острым пониманием этой ситуации и вызвано беспокойство союзнической России, которое так прямо и откровенно выразил глава МИД России Сергей Лавров.

Но мы не строим иллюзий: количество громких политических новостей из Армении будет расти. Главная новость будет состоять в новых выборах, которые должны на деле, а не только «улицей», доказать легитимность Пашиняна. Ещё более важной новостью будет принятие новой конституции Армении, которая вернёт стране президентскую систему власти. А новым полновластным президентом Армении захочет стать Никол Пашинян. Дойти до таких результатов, «не расплескав» уличную легитимность, — серьёзная задача для любой, даже самой уверенной в себе, самой профессиональной, самой гениальной власти.