Project Syndicate: В борьбе с Путиным Западу нужны «хорошие» олигархи

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Западу необходимо разработать более тонкий подход к определению того, какие российские олигархи заслуживают повышенного внимания и, возможно, наказания, и если действительно цель состоит в том, чтобы навредить действующей в России власти, эффективнее не карать тех, кого президент страны Владимир Путин считает своими врагами, а подтолкнуть их к тому, чтобы забрать свои деньги и покинуть РФ, пишет директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в статье для Project Syndicate.

На этом фоне автор указывает на необходимость определения того, кого относить в категорию олигархов, а также ко всем ли им нужно относиться с подозрением, с которым, в частности, относятся власти США к российским магнатам. При этом у Запада довольно широкие рамки выявления граждан России, заслуживающих расследования и наказания.

«Наиболее распространенное определение олигарха — это человек, чье богатство зависит от политических связей, в частности, с президентом России Владимиром Путиным», — пишет Иноземцев, указывая на так называемый «кремлевский доклад», появившийся в январе этого года и включивший в себя 96 «олигархов», которые попали туда благодаря наличию у них более $1 млрд.

Читайте также: В «кремлёвский доклад» попало всё правительство РФ во главе с Медведевым

Тем не менее ошибочно концентрировать внимание на связях с главой Кремля, отмечает автор, поскольку многие из сегодняшних самых богатых российских бизнесменов начинали еще при бывшем президенте РФ Борисе Ельцине. Кроме того, часть наиболее обеспеченных граждан стран, которые в прошлом пользовались связями с Кремлем, уже уехали из России и теперь ведут дела на Западе или живут там в изгнании. Среди них бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, который получил политическое убежище в Великобритании, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин, ставший активным противником президента РФ, а также некогда «самый богатый человек России», проведший десять лет в тюрьме, Михаил Ходорковский.

На этом фоне западные правительства нуждаются в более тонком определении, которое отличало бы «плохих» олигархов от остальных. По мнению Иноземцева, такое определение должно включать прежде всего прямые связи с руководством Кремля, как деловые, так и личные, в том числе по выполнению важных правительственные контрактов. В качестве примера автор называет миллиардера Аркадия Ротенберга, построившего газопроводы для государственного энергетического гиганта «Газпрома» и мост в Крым. Эти связи могут включать в себя и кумовство.

Второй критерий «плохого» олигарха должен заключаться в том, что основная часть его деловых отношений находится в России и, следовательно, зависит по крайней мере от молчаливой поддержки государства. Это означает, что многим обеспеченным гражданам России, которые за последние годы продали свои доли в российском бизнесе и пошли на инвестиции в западные, нужно сделать поблажку. Среди них Иноземцев называет Аркадия Абрамовича, Михаила Прохорова или Александра Лебедева, которые продали почти все их активы в России, начав заниматься «законными и прозрачными предприятиями в США и Великобритании».

«Разве не следует относиться к ним иначе, чем к Ротенбергу, Юрию Ковальчуку (известному как личный банкир Путина) или фактически заместителю Путина Игорю Сечину, не говоря уже о высокопоставленных государственных чиновниках России?» — подчеркивает автор.

«Без сомнения, каждый человек, который накопил большое состояние в России, сделал это, по крайней мере частично, в сотрудничестве с государством. Но это не значит, что все они сегодня заслуживают равного наказания», — добавил он.

В связи с этим Иноземцев указывает на исторический пример французских генералов Иоахима Мюрата и Жана-Батиста Бернадота, которые были «пешками Наполеона». Но впоследствии Мюрат, оставшийся верным Наполеону, был казнен за измену, тогда как Бернадот, ставший королем Швеции, помог добиться поражения Наполеона.

При этом не все государства основывают свое отношение к богатым выходцам из России на широких обобщениях. Так, Израиль предоставил Абрамовичу гражданство, а Франция отклонила обвинение в отмывании денег против другого миллиардера Сулеймана Керимова, несмотря на то что он поддерживает тесные связи с Кремлем. При этом ряд стран, например, США, по-прежнему изображает всех богатых граждан РФ в одном цвете. Такой подход контрпродуктивен. Вместо него Западу, если он действительно стремится навредить «путинскому режиму», нужно дать олигархам стимул забирать свои деньги из России и покинуть ее.