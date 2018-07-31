Гражданам РФ предлагают вернуть право на работу в госструктурах

Москва, , 14:00 — REGNUM Гражданам России, которые отказались от иностранного гражданства, могут вернуть право работать на государственной службе. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы РФ. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 «О гражданстве Российской Федерации» парламентарии планируют внести уже в начале августа, пишет RT.

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Народные избранники полагают, что из-за отсутствия законодательной процедуры уведомления о выходе из гражданства другой страны права россиян могут ущемляться. Законопроект как раз и предлагает «пошаговый порядок оснований, составления и направления такого уведомления в соответствующие органы».

Авторы законопроекта также предлагают считать лицами без второго гражданства всех граждан Украины, получивших гражданство России до марта 2014 года, только лишь на основании факта подачи в уполномоченные органы Украины заявления о прекращении гражданства Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения Крыма в состав России все жители полуострова, постоянно проживающие по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя, были признаны гражданами России. Российской Федерацией они рассматриваются только как граждане РФ, поэтому имеют право полностью реализовать свои гражданские права, включая право избираться в органы государственной власти и местного самоуправления, а также поступать на военную и правоохранительную службу.

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