Госдума обсудит гражданство РФ: присягу и отказ от Украины

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 12 июля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, сообщает ИА REGNUM. Также вводится новое основание для отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации и устанавливается обязанность приносить присягу при приобретении российского гражданства.

Отказ от гражданства РФ

Госдума нашла способ аннулировать гражданство РФ у террористов. Устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российской законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности.

Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации.

При доработке законопроекта комитет поддержал поправку, которой уточняется, что ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления.

За что могут лишить гражданства?

Согласно тексту документа, ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Речь, по словам главы комитета Госдума по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта; содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению; организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; захват заложников; угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; диверсия; организация деятельности экстремистской организации, сообщества; финансирование экстремистской деятельности.

Также сюда относятся следующие преступные деяния, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Присяга

Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Логика была такова: оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание.

В Госдуме поступило 93 варианта текста присяги, в итоге на обсуждение нижней палаты парламента выносится один:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Как следует из поправок, порядок принесения присяги установит президент РФ. Ранее парламентарии собирались описать процедуру непосредственно в законе «О гражданстве РФ», указав, что церемония должна проходить в торжественной обстановке перед государственным гербом и флагом России в присутствии представителя МВД.

Предполагалось, что сведения о принесении присяги будут публиковаться на официальном сайте (интернет-портале) указанного органа.

В обновленном тексте говорится о том, что присягать России будут с 18 лет, а не с 14. Сохранилось правило, по которому от принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц».

Отказ от гражданства Украины

Поправками предлагается оговорить особенности отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ. Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.

Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины, уточнил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Предлагается, что граждане пишут бумагу, в которой указывается, что они отказываются от гражданства Украины, и, соответственно, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в ФМС РФ, вторая нотариальная копия направляется на Украину. И дальше этот документ как раз будет заменять ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины», — пояснил депутат.

При подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем русского языка, должна быть представлена нотариально заверенная копия заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины, направленного в полномочный орган данного государства, рассказал парламентарий.

Иностранцев — на должности

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, ограничения на занятие определенных должностей для иностранцев не будут распространяться на тех, кто письменно отказался от другого гражданства и сдал прежний паспорт в МВД России, но «по независящим от него причинам» его не перестали считать гражданином другой страны.

Сейчас иностранцам запрещено занимать должности на муниципальной службе, быть принятыми на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности России. Также человек с двойным гражданством или видом на жительство другой страны не может стать депутатом Госдумы или членом Совфеда.