К выборам главы Якутии допущены четыре кандидата из семи

Якутск, , 07:18 — REGNUM Бороться за должность главы Якутии будут только четыре кандидата, хотя выдвигались семь. Два претендента в руководители республики снялись с выборов самостоятельно, а один пока не допущен из-за проблем с документами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии республики.

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В регистрации собираются отказать депутату представительного органа Нерюнгринского района Александру Силину. В поданных им документах выявлены недостатки. Если кандидат не изменит эту ситуацию, решение об отказе в регистрации избирком должен принять не позднее 3 августа.

Претендент в главы от «Гражданской платформы» Эрнст Берёзкин был отозван с выборов по заявлению партии. Кандидат от «Родины» Алексей Лаптев передумал баллотироваться, о чём уведомил избирком.

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В итоге выбирать главу Якутии её жители будут из следующего списка: врио руководителя региона Айсен Николаев («Единая Россия»), депутат Госсобрания республики, предприниматель Гаврил Парахин (ЛДПР), вице-спикер регионального парламента Виктор Губарев (КПРФ) и инженер по диагностике авиационной техники АО «Авиакомпания АЛРОСА» Владимир Богданов («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение Эрнста Берёзкина, который на выборах главы Якутии в 2014 году набрал почти 30% голосов избирателей, в этот раз сопровождалось странными событиями. Сначала согласовать его кандидатуру отказался федеральный политсовет партии, а затем лидер её регионального отделения Анатолий Кырджагасов заявил, что выдвигать претендента в руководители Якутии «Гражданской платформе» вообще не следовало.

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Комментируя эту ситуацию, политолог Виталий Обедин предположил, что Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы от Якутии, «Справедливая Россия») обнаружил, что очарован Айсеном Николаевым. Аналогичной симпатией к кандидату от ЕР, видимо, проникся и председатель регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев, который, снимая свою кандидатуру, призвал якутян голосовать за врио главы Якутии.